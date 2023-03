Jonathan Majors è stato arrestato sabato a New York City con l’accusa di aggressione. La star di Creed III, che interpreta Kang nell’Universo Cinematografico Marvel, è stata accusata di strangolamento e molestie nei confronti di una donna. Così si legge in un comunicato diffuso dall’ufficio stampa del vice commissario:

Indagini preliminari hanno stabilito che un uomo trentatreenne è stato coinvolto in una controversia domestica con una donna trentenne. La vittima ha informato la polizia di essere stata attaccata. Gli agenti hanno messo l’uomo in custodia senza incidenti. La vittima ha sostenuto lesioni minori sulla testa e il collo ed è stata portata in un ospedale in condizioni stabili.