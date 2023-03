Jonathan Majors parla della sua reazione al casting nei panni di Kang: “Non riuscivo a crederci”

In una recente intervista con GamesRadar, Jonathan Majors ha parlato della sua reazione alla scoperta che avrebbe interpretato Kang nei film e nelle serie dell’Universo Marvel.

L’attore, apparso per la prima volta nei panni di Colui che rimane in Loki, all’inizio non riusciva a cederci:

Inizialmente non ci credevo. Provengo dal mondo del teatro che, per alcuni, potrebbe essere visto come in antitesi rispetto all’UCM, perciò è stato veramente bizzarro sentirmi coinvolto.

Ma molto presto ho scoperto che si trattava di una scelta ben ponderata da parte loro, e ogni preoccupazione legata all’idea di lavorare come volevo e creare arte come volevo è sparita. Sarei stato incentivato come desideravo all’interno dell’UCM e di questa compagnia crativa.