Jonathan Majors vuole uno scontro tra Kang e Tony Stark sul grande schermo

Ant-Man and the Wasp: Quantumania

In una recente intervista con Lifehacker Australia, Jonathan Majors ha parlato di un supereroe che vorrebbe affrontare sul grande schermo nei panni di Kang.

Si tratta di Tony Stark:

So che è uno dei Vendicatori originali, ma è un attore che adoro. So che quello che ha fatto con Iron Man è stato un grandissimo dono alla cultura popolare. Adorerei trovarmi con lui sul grande schermo per scoprire come si scontrerebbero le nostre filosofie, sia dal punto di vista della recitazione che dei personaggi.

Ha poi aggiunto:

Lo trovo un artista così affascinante, che è il motivo per cui Iron Man è così affascinante. Ho adorato la sua interpretazione, rappresenta una visione molto chiara e vigorosa degli Avengers. Kang rappresenta un’era diversa, perciò sarebbe bello assistere a un loro confronto.

Vedremo Jonathan Majors tra pochi giorni al cinema in Ant-Man and The Wasp: Quantumania, che dà il via alla Fase 5 del Marvel Cinematic Universe, arriverà il 15 febbraio nelle sale italiane, distribuito da The Walt Disney Company Italia.

