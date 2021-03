LEGGI ANCHE – Jurassic Park: Joseph Mazzello pubblica un set di foto inedite del film di Steven Spielberg

Secondo quanto riportato da Deadline (Bohemian Rhapsody) e(Pitch Perfetc) saranno i protagonisti di, commedia indipendente che sarà diretta da David Hunt (Versailles).

Nel film Mazzello veste i panni di Bob, un critico musicale senza lavoro che ha dei diverbi con la Amy (Camp) a causa di un serraglio di animali da lei accumulati. Quando una coppia del liceo decide di offrire la possibilità a Bob e Amy di diventare genitori adottivi del loro figlio in arrivo, Bob deve fare i conti con l’idea di crescere il figlio di qualcun altro come se fosse suo. L’adozione di un figlio risolverà la loro angoscia esistenziale?

Hunt produrrà anche il lungometraggio insieme a Patricia Heaton della FourBoys Entertainment.

Abbiamo visto Joseph Mazzello recentemente nei panni di John Deacon in Bohemian Rhapsody ma anche in G.I. Joe – La vendetta, The Social Network, Quando meno te lo aspetti e nella serie tv The Pacific.

Anna Camp è apparsa in The Lovebirds, nella trilogia di Pitch Perfect, La donna più odiata d’America, One Night, Café Society, Il gioco della follia e nella serie tv True Blood.

Del cast fanno parte anche Neil Flynn, Ryann Shane e Nash Grier.

