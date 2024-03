Josh Brolin è tornato in sala con il suo Gurney per il sequel di Dune, seconda parte dell’epico kolossal di Denis Villeneuve.

L’attore ha di recente rilasciato una video intervista con GQ in cui ha ripercorso la sua carriera attraverso alcuni dei suoi personaggi più iconici e, ovviamente, ha menzionato Thanos.

Parlando del Titano folle e di cosa abbia significato per lui partecipare al progetto Avengers, Brolin ha condiviso il suo momento preferito sul set del film Marvel Studios, Avengers: Endgame, un momento tutto dedicato a Mark Ruffalo:

C’era una scena che dovevo girare finalmente con persone che conoscevo, come ad esempio Mark Ruffalo e Don Cheadle che già conoscevo prima di Avengers. Ero a terra, la macchina da presa era su di me. Loro invece non veniva inquadrati e all’improvviso mi sono messo a guardare Ruffalo… perché non ricordavo più la mia battuta. Mi sono messo a chiedergli quale fosse la mia battuta… come se lui potesse saperlo, così mi ha guardato di rimando dicendomi che non ne aveva idea. Io ho continuato dicendogli che doveva saperlo per forza, e l’ho supplicato: “Dai, devi saperlo! Qual è la mia battuta? Qual è?!”

Chris (Hemsworth) era sullo sfondo a mugugnare qualcosa, brandendo il suo enorme martello e venendo verso di me. Allora ho riguardato Ruffalo e gli ho richiesto di nuovo quale fosse la mia battuta… e lui me l’ha detta! Ricordo di aver pensato… “come ca**o faceva a ricordarsi la battuta?”. Ruffalo è la persona più gentile e altruista al mondo. E questo è il mio ricordo preferito di quel film.