Judi Dench parla della vista sempre peggiore e della sua difficoltà a recitare

In occasione di un’ospitata al The Graham Norton Show venerdì scorso, Judi Dench ha parlato delle difficoltà legate alla sua vista sempre peggiore.

L’attrice di 88 anni ha spiegato che non può più imparare le battute alla vecchia mangiera:

Mi è diventato impossibile e visto che ho una memoria fotografica, mi occorre una macchina che non solo mi insegni le battute, ma che mi mostri anche la loro posizione sulla pagina. Era così facile per me imparare le battute e ricordarle. Potrei recitare a memoria La dodicesima notte proprio ora.

Come raccontato in passato, l’attrice ha dovuto trovare soluzioni alternative per imparare le battute: