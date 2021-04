Il, la celeberrima astronave di Han Solo costruita dalla Corellian Engineering Corporation, è uno dei mezzi più noti e amati della saga di

L’astronave, nella Nuova Trilogia della saga, è passata nelle mani di Rey e in Star Wars: L’ascesa di Skywalker avremmo anche dovuto conoscere la designer originale del Millennium Falcon, designer che, nei piani originali, sarebbe stata interpretata da Judi Dench. L’aneddoto è stato rivelato dal concept artist Phil Saunders che ha anche condiviso (via ComicBook.com) un concept della scena con l’incontro fra Daisy Ridley e Judi Dench. Nella wishlist del ruolo c’era Judi Dench e sarebbe stata grandiosa.

Un’altra inquadratura random da Star Wars: l’ascesa di Skywalker. In una versione preliminare dello script, Rey sarebbe andata alla ricerca del designer originale del Millenium Falcon per trovare un’apparecchiatura che sarebbe stata in grado di fermare l’armata del Primo Ordine. Rey l’avrebbe trovata su un pianeta desertico e la sua casa sarebbe stata scavata sulla sommità di questo imponente altopiano. Mi era stato chiesto di realizzare un riferimento visivo per gli interni dopo che mi erano stati dati degli input dal dipartimento artistico del film.