Julian Sands è ufficialmente morto: sono suoi i resti umani ritrovati nei giorni scorsi nei pressi del Mount Baldy in California. Sands aveva 65 anni ed era scomparso a gennaio: di lui non si avevano più tracce da quando era andato a fare una gita nella zona.

“Il processo di identificazione dei resti ritrovati nei pressi del Mount Baldy il 24 giugno 2023 sono stati completati,” ha annunciato l’ufficio dello Sceriffo di San Bernardino. “Abbiamo identificato positivamente Julian Sands, 65 enne di North Hollywood. La causa della morte è ancora sotto indagine, servono ulteriori test. Vorremmo ringraziare tutti i volontari che hanno lavorato instancabilmente per trovare Mr. Sands.”

Le ricerche erano iniziate subito dopo la scomparsa dell’attore ma avevano subito numerose battute d’arresto a causa delle condizioni metereologiche avverse e dell’estensione dell’area in cui era scomparso l’attore.

Nato nel 1958, Sands era un attore eclettico ed eccentrico, noto per aver interpretato il fotografo Jon Swain ne Urla del silenzio (vincitore dell’Oscar) e George Emerson in Camera con vista, Yves Cloquet ne Il Pasto Nudo, e ha partecipato anche a film come Il fantasma dell’Opera di Dario Argento, Via da Las Vegas, I ricordi di Abbey, Ocean’s Thirteen, Uomini che odiano le donne, e in tv, tra le altre cose, a serie come I Medici.

Fonte: Deadline

