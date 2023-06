Un nuovo aggiornamento sulle ricerche di Julian Sands attualmente in corso. L’attore è infatti scomparso il 13 gennaio durante un’escursione nel sentiero del Baldy Bowl, sul monte Baldy che fa parte delle San Gabriel Mountains nel Sud della California (ECCO TUTTI I DETTAGLI). A distanza ormai di alcuni mesi, le autorità di San Bernardino avevano fatto sapere qualche giorno fa di essere nuovamente alla ricerca dell’attore, con oltre 80 volontari. Per l’occasione, la famiglia dell’attore si era sbilanciata per la prima volta sull’accaduto, dicendosi “profondamente grata nei confronti dei volontari e dei coordinatori che hanno lavorato incessantemente per trovare Julian”.

Oggi però arriva la notizia che nella giornata di sabato degli escursionisti hanno ritrovato dei resti umani, come ha comunicato l’ufficio dello sceriffo di San Bernardino:

Nella giornata di sabato 24 giugno alle ore 10 del mattino un gruppo di escursionisti ha contattato la stazione dello sceriffo di Fontana dopo aver scoperto dei resti umani nell’area disabitata di Mount Baldy. Gli agenti della stazione di Fontana, assieme con i responsabili delle emergenze dell’ufficio dello Sceriffo, si sono recati sulla scena. I resti sono stati trasportati nell’ufficio del Coroner, sono in corso le verifiche. L’identificazione dei resti dovrebbe essere completata nel corso della prossima settimana, quando aggiorneremo queste informazioni.

Da gennaio a oggi gli sceriffi di San Bernardino hanno condotto otto ricerche per cercare l’attore inglese, oltre ad altre otto operazioni di vario tipo. L’area si trova a un’ottantina di chilometri da Los Angeles ed è particolarmente impervia. A gennaio le ricerche erano state interrotte a causa delle condizioni meteo avverse, e anche adesso diversi punti della montagna sono coperti da oltre 3 metri di neve.

