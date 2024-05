Julianne Moore è presente in questi giorni al Festival di Cannes. Festival dove, 10 anni fa, aveva vinto una Palma d’Oro per il film di David Croneberg Maps to the Stars.

L’attrice ha riflettuto su come sia cambiata l’industria del cinema negli ultimi anni rispetto a quando ha iniziato lei, negli anni ’90. In particolare quanto sia cambiata per le donne…

Meryl [Streep] ha detto lo stesso l’altro giorno: questa idea che quando aveva 40 anni pensava che tutto sarebbe finito. Ora stiamo vedendo le donne rappresentate in tutte le fasi della loro vita, il che è molto emozionante.

Vede anche con entusiasmo come giovani attrici quali Zendaya o Sydney Sweeney diventino subito produttrici dei loro stessi prodotti:

È meraviglioso. Penso che le aspettative su ciò che le donne possono realizzare siano cambiate. Certamente, quando avevo l’età di Sydney, non era qualcosa a cui avevo mai pensato.

Moore e Sweeney hanno recitato insieme nel film Echo Valley di Michael Pearce, ancora senza data di uscita.

