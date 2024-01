May December, nuovo film di Todd Haynes presentato a Cannes (LEGGI LA RECENSIONE), racconta le vicende di Mary Kay Letourneau, insegnante nota alla cronaca statunitense per l’adescamento del suo allora dodicenne alunno Vili Fualaau, in seguito divenuto suo marito. In un’intervista con The Hollywood Reporter della scorsa settimana, quest’ultimo, oggi quarantenne, aveva dichiarato di sentirsi “offeso dall’intero progetto e dalla mancanza di rispetto nei miei confronti“, specificando:

Sono ancora vivo e vegeto, se mi avessero contattato avremmo potuto lavorare insieme a un capolavoro. Invece, hanno scelto di fare un brutta imitazione della mia storia originale.

In occasione della cerimonia dei Golden Globes, è arrivata la risposta delle due attrici protagoniste, Natalie Portman e Julianne Moore. Intervista da ET, la prima ha sottolineato come:

Il film non è basato su di loro [le persone reali]. Ovviamente la loro storia ha influenzato la cultura in cui siamo cresciuti e ha influenzato l’idea [alla base del film]. Ma si tratta di personaggi di fantasia, portati in vita da Julianne Moore e Charles Melton [interpreti rispettivamente di Letourneau e Fualaau] in modo così bello. Il film non vuole essere una biopic.

Moore aggiunge:

Todd Haynes è sempre stato molto chiaro quando stavamo lavorando a questo film: si trattava di una storia originale. Era una storia su questi personaggi. Quindi è così che l’abbiamo vista anche noi. Questo era il nostro documento. Abbiamo creato questi personaggi dalle pagine del copione.

May December sarà distribuito nelle sale italiane da Lycky Red nel corso del prossimo anno. Trovate tutte le informazioni nella nostra scheda.

