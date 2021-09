Come abbiamo visto pochi giorni fa, la Disney ha messo in cantiere un sequel di, che coinvolgerà nuovamente nel casted

Il film ha da poco superato i 100 milioni di dollari negli Stati Uniti, un ottimo risultato se si pensa che è uscito in contemporanea anche su Disney+ con Accesso VIP.

In tutto il mondo ne ha invece incassati 187 milioni, che non è un gran risultato se si pensa all’ambizione di un grande blockbuster ad alto budget come questo, ma a quanto pare la major lo ha considerato un successo soprattutto perché è stato accolto molto positivamente da pubblico e critica, e probabilmente anche per la performance che ha avuto finora su Disney+ (e che non è stata resa nota).

Johnson ha così commentato l’annuncio:

Brindo a voi per celebrare l’ufficialità del SEQUEL DI JUNGLE CRUISE! Grazie a voi e alle vostre famiglie in tutto il mondo per aver scoperto e amato il nostro film, nei cinema e nei vostri salotti. Un enorme MAHALO per aver fatto superare i 100 milioni in America. Jungle Cruise è soltanto il quarto film del 2021 a superare questo traguardo, non semplice da fare in questi tempi, perciò grazie. Iniziamo a lavorare al sequel… Jaume Collet-Serra di nuovo alla regia, Michael Green di nuovo alla sceneggiatura, e con me nei panni del compagno d’avventure di Emily Blunt.

Il film d’avventura è ispirato all’omonima storica attrazione di Disneyland, in California.

In Jungle Cruise Dwayne Johnson veste i panni di Frank Wolff, capitano di un battello fluviale, mentre Emily Blunt impersona la dottoressa Lily Houghton, una determinata esploratrice in una missione di ricerca. Il cast del film comprende anche Edgar Ramirez e Jack Whitehall, con Jesse Plemons e Paul Giamatti.

Siamo agli inizi del XX secolo. Da Londra, in Inghilterra, Lily parte per la foresta amazzonica e recluta Frank per guidarla lungo il corso del fiume con La Quila, la sua barca diroccata ma affascinante. Lily è determinata a scoprire un antico albero con straordinarie capacità curative, in grado di cambiare il futuro della medicina. Durante questa epica ricerca, l’improbabile duo incontra innumerevoli pericoli e forze soprannaturali, nascosti nell’ingannevole bellezza della rigogliosa foresta pluviale. Ma quando vengono svelati i segreti dell’albero perduto, la posta in gioco per Lily e Frank diventa sempre più alta e il loro destino e quello dell’umanità sono appesi a un filo.

