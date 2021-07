domina la classifica italiana giovedì, una classifica in cui nessun film supera i centomila euro. Il film Disney raccoglie infatti 97 mila euro, salendo così a 228 mila euro in due giorni.

Sale in seconda posizione, a breve distanza, per Il Signore degli Anelli: le Due Torri, che incassa 80 mila euro nel suo terzo (e penultimo) giorno di sfruttamento e arriva così a 214 mila euro. Il film di Peter Jackson, rimasterizzato in 4K, ottiene nettamente la miglior media per sala.

Scende al terzo posto Old: il film di M. Night Shyamalan incassa 51 mila euro e sale a 914 mila euro complessivi. Al quarto posto, ben più distante, Black Widow incassa 26 mila euro e sale a 4.4 milioni complessivi. Quinta posizione per Possession – L’appartamento del diavolo, con 21 mila euro e un totale di 44 mila euro in due giorni.

INCASSI ITALIA 29 LUGLIO 2021

JUNGLE CRUISE – € 97.208 / € 228.937 IL SIGNORE DEGLI ANELLI: LE DUE TORRI 4K – € 80.833 / € 214.555 OLD – € 51.579 / € 914.544 BLACK WIDOW – € 26.263 / € 4.488.043 POSSESSION – L’APPARTAMENTO DEL DIAVOLO – € 21.662 / € 44.064 I CROODS 2 – UNA NUOVA ERA – € 19.086 / € 1.378.974 THE FATHER – NULLA È COME SEMBRA – € 6.900 / € 1.098.733 LA NOTTE DEL GIUDIZIO PER SEMPRE – € 4.244 / € 811.123 UN ALTRO GIRO – € 3.441 / € 615.487 MARX PUÒ ASPETTARE – € 2.787 / € 97.999

Fonte: Cinetel