Jurassic Park: Joseph Mazzello e Ariana Richards si ritrovano a 30 anni dall’uscita del film

A 30 anni dall’uscita nelle sale del primo, iconico capitolo di Jurassic Park, Joseph Mazzello e Ariana Richards, coloro che hanno dato il volto a Timothy e Alexis Murphy, si sono ritrovati!

“È accaduto ciò. Non vedevo questa bella signora da quando era più alta di me. E un grande grazie al tipo dietro di noi per averci fatto incontrare tanti anni fa”. ha scritto Mazzello su Instagram allegando una foto che lo vede insieme alla sua co-star nel film di Steven Spielberg.

Trovate il post dell’attore qua sotto:

FONTE: Instagram