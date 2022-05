Durante la promozione di, Laura Dern e Sam Neill hanno parlato die della “inopportuna” differenza d’età tra di loro all’epoca, visti gli oltre 20 anni di differenza.

Come spiegato da Neill al Times:

All’epoca era ritenuta una differenza di età appropriata per un protagonista e una donna! Non ci ho mai pensato fin quando non ho aperto un giornale in cui c’era un articolo intitolato: “Uomini anziani e giovani donne“. Si parlava di attori come Harrison Ford e Sean Connery che recitavano con donne molto più giovani, ed eccomi lì, sulla lista con loro. Pensai: “Dai, non è vero“.