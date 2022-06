A ventinove anni di distanza dall’arrivo nei cinema del primoè di nuovo in sala nei panni del Dr Alan Grant in Jurassic World – Il dominio, il terzo capitolo della saga sequel del franchise targato Universal.

Durante gli impegni stampa per la pellicola, Sam Neill ha ammesso che, nonostante si tratti di un capolavoro riconosciuto della storia del cinema, ha rivisto solo poche volte il primo Jurassic Park di Steven Spielberg.

Parlando con Gizmodo spiega:

Dunque, probabilmente l’avrò rivisto due, tre, massimo quattro volte e tutte nel 1993. Non è qualcosa che… Ti racconto questa. L’altro giorno stavo camminando in questo grande centro commerciale e c’era questa musica di sottofondo. Ho pensato “Queste note mi suonano familiari”. La persona con cui mi trovavo mi fa “Riconosci questa musica?” e io ho risposto “Mi pare di conoscerla”. Al che questa persona “Sei così sciocco, ma è il tema musicale di Jurassic Park, per la miseria!”. E io “Ah, sì, è vero, hai ragione!”.

Per Sam Neill si tratta della terza volta nei panni dell’iconico personaggio. Dopo il primo capitolo, ha interpretato nuovamente il Dr. Alan Grant in Jurassic Park III del 2001 e, infine, in Jurassic World – Il dominio di Colin Trevorrow.

Jurassic World – Il dominio è nelle sale cinematografiche italiane dal 2 giugno 2022. Trovate tutte le informazioni sul film diretto da Colin Trevorrow nella nostra scheda.