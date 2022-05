ComicBook.com ha intervistato il registache ha parlato didefinendolo un omaggio non solo narrativo ama anche al modo in cuiè stato girato.

Sul set sono stati impiegati infatti un mucchio di animatronic:

Abbiamo omaggiato Jurassic Park non solo riportando nella storia alcuni personaggi, ma anche onorando il modo in cui è stato realizzato e il suo lato così artigianale.

Ecco che abbiamo più animatronic in questo film che nei precedenti due messi insieme. Volevo creare delle immagini in cui non si sapesse distinguere l’animatronic dal digitale, volevo che tutto fosse reale.