Nel corso di una lunga chiacchierata con l‘Hollywood Reporter, Colin Trevorrow ha parlato a ruota libera di Jurassic World: Il dominio, ora nei cinema.

Il regista ha spiegato che Steven Spielberg non ha visitato il set in parte per i protocolli legati al Covid-19:

Direi di sì, ma poi è stato anche molto rispettoso nel tenere le distanze giuste da un regista che ha prodotto. È sempre stato coinvolto in fase di stesura della sceneggiatura e poi in post-produzione, quando ha visto il primo montato. […] Questa volta non sono neanche riuscito a vedere la mia famiglia per quattro mesi.

Quanto al consiglio ricevuto dal regista:

I suoi consigli sembrano scontati, ma quando giri il film e te ne ricordi, ti rendi conto che ti ha dato la chiave per tutto. Per questo film, nello specifico, è stato: “Ricorda i personaggi, non dimenticare che sono umani. Sono persone vere, studiosi, genitori che affrontano qualcosa di spettacolare, qualcosa di fantastico”. […] Il dominio non è un film di supereroi, ma per quanto li apprezzi qui parliamo di un film sul nostro mondo con una sola differenza.

Ha poi parlato dell’assenza di alcuni personaggi come Lex (Ariana Richards) e Tim (Joseph Mazzello):

Ogni singolo personaggio prende così tanto ossigeno che abbiamo dovuto fare attenzione. Ho sempre cercato di evitare che diventasse un episodio di Love Boat, dove ti aspetti da un momento all’altro qualcuno che sta per fare un’apparizione speciale. Qui abbiamo cinque personaggi di Jurassic Park (incluso Lewis Dogson], BD Wong è stato in tre dei Jurassic World ed ha un ruolo chiave in questo film. Se si ripensa a un film come Jurassic Park, che aveva un totale di otto personaggi, di cui cinque sono in questo film, ci si rende conto che il numero è alto.

