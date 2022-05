Nonostantesia destinato a chiudere la trilogia die l’esalogia di, il franchise con tutta probabilità andrà avanti.

Interrogato su chi è che potrebbe prendere le redini di un film futuro, Colin Trevorrow ha risposto a Variety senza pensarci due volte che vorrebbe che fosse Bryce Dallas Howard la prescelta:

Lei sa che lo voglio, perciò non farò finta di nulla. Bryce può davvero dirigere ciò che vuole, perciò se decidesse mai di dirigere un film di Jurassic, lo considereremmo un grande privilegio per noi.

Variety ha riportato la cosa ad Howard, che ha ridacchiato commentando:

Oddio, Colin l’ha detto davvero ad alta voce? Che cattivone.

L’attrice, ricordiamo, dopo alcuni corti e un documentario ha debuttato alla regia di un progetto importante con The Mandalorian, dirigendo l’undicesimo episodio della prima stagione e poi il quarto della seconda, tornando poi per il quinto di The Book of Boba Fett. Il suo prossimo impiego sarà un adattamento per Disney+ di Navigator.

Jurassic World – Il dominio sarà nelle sale cinematografiche italiane a partire dal 2 giugno 2022. Trovate tutte le informazioni sul film diretto da Colin Trevorrow nella nostra scheda.