Qualche giorno fa abbiamo potuto finalmente vedere il primo trailer di, uno dei blockbuster più attesi di questo 2022.

Il kolossal di Colin Trevorrow arriverà nei cinema italiani il prossimo 9 giugno e, come noto, riunirà il vecchio e il nuovo cast del franchise, rendendo anche più netti i collegamenti fra Jurassic Park e Jurassic World.

In un’intervista rilasciata all’Hollywood Reporter, Sam Neill, che in Jurassic World: Il Dominio rivestirà i panni del Dr. Alan Grant, ha potuto parlare della pellicola e del lavoro fatto insieme ai suoi colleghi, sia quelli storici come Laura Dern e Jeff Goldblum che quelli nuovi come Chris Pratt e Bryce Dallas Howard.

Ci siamo divertiti un mondo. È stato piacevole farlo per una lunga serie di ragioni. Per prima cosa: ritrovarmi insieme ai miei vecchi amici, Laura Dern e Jeff Goldblum. Eravamo nel bel mezzo della pandemia e ci siamo ritrovati rinchiusi insieme in un hotel in questa zona rurale e quasi idilliaca dell’Inghilterra e siamo stati molto bene. E anche il nuovo e affermato cast di Jurassic World mi è davvero piaciuto molto, sono davvero delle persone adorabili. Chris Pratt e Bryce Dallas Howard sono splendidi. Dal momento che eravamo letteralmente assediati dal COVID, ci sentivamo anche noi alle prese con questa sorta di coraggiosa missione e questa cosa ci ha avvicinato moltissimo. È stata un’esperienza indimenticabile di cui sono davvero grato.

Poi, sul fim, aggiunge:

Non ho ancora avuto la possibilità di vedere una versione finale della pellicola. Sono certo sia molto ambiziosa, è una storia enorme, con un sacco di personaggi e di dinosauri. Senza ombra di dubbio sarà qualcosa di colossale e, per questo, l’hanno tenuto in serbo fino a quando i cinema potranno essere aperti e operativi in, si spera, tutta calma. È qualcosa che va visto su uno schermo molto grande.

Cosa ne pensate delle parole di Sam Neill su Jurassic World: Il Dominio? Se siete iscritti a BadTaste+ potete dircelo nello spazio dei commenti qua sotto!