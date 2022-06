Total Film ha intervistato i protagonisti di, da domani nei cinema italiani e che stanotte vedremo in anteprima all’Arcadia di Melzo , chiedendogli un commento sul futuro della saga.

“Mi sa che sono a posto” ha commentato Chris Pratt. “Questo film è la perfetta conclusione. Finché un brand riesce a sopravvivere, le occasioni continuano a fioccare, ma per quanto riguarda il mio coinvolgimento trovo questa una fine naturale e fantastica“.

Bryce Dallas Howard ha fatto eco alle parole del collega aggiungendo:

Non so quali possibilità ci siano per me, ma è la fine del percorso del mio personaggio e per molti altri visto che la loro storia si è conclusa. Lo trovo emozionante, commovente, potente ed epico.

Il discorso vale anche per le vecchie glorie Jeff Goldblum, Laura Dern e Sam Neill, tornati dopo esser stati i protagonisti di Jurassic Park. Neill, dal conto suo, ha sottolineato che ci sono “ragazzi giovani e di talento in [Il dominio], come Mamoudou [Athie]” che dovrebbero “ricevere il testimone” per i prossimi capitoli. DeWanda Wise, che debutterà come Kayla Watts in questo terzo film, si è detta “prontissima” a tornare in altri progetti, che si tratti di sequel o di prequel.

Colin Trevorrow, regista del primo Jurassic World, tornato a dirigere il terzo, ha spiegato che probabilmente Il dominio sarà il suo ultimo da regista, ma si è detto disposto a essere “una guida per i prossimi registi“.

Jurassic World – Il dominio sarà nelle sale cinematografiche italiane a partire dal 2 giugno 2022. Trovate tutte le informazioni sul film diretto da Colin Trevorrow nella nostra scheda.

