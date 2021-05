Secondo quanto riportato da Deadline (Lovecraft Country) sarà la protagonista e la produttrice esecutiva di, thriller dalle sfumature drammatiche prodotto dalla Bad Robot di J.J. Abrams.

Al suo fianco troviamo anche la vincitrice dell’Oscar Allison Janney.

Scritto da Maggie Cohn (con una revisione di Jack Stanley) il film è descritto come un mix tra Thelma e Louis e Taken, e segue la storia di una giovane donna e la sua padrona di casa, Lou (interpretata dalla Janney). Le donne uniscono le forze per rintracciare la figlia della prima che è stata rapita dall’ex marito della giovane donna.

Alla regia del lungometraggio troviamo Anna Foerster (Outlander). Il progetto sarà prodotto da Abrams insieme a Braden Aftergood (Hell or High Water).

Di recente abbiamo visto Jurnee Smollett in progetti come la serie televisiva targata HBO Lovecraft Country ma anche nel cinecomic DC Birds of Prey e la fantasmagorica rinascita di Harley Quinn nei panni di Black Canary otre che in serie televisive come Underground, Parenthood e True Blood.

Cosa ne pensate di questo progetto con Jurnee Smollett? Diteci come sempre la vostra nei commenti qua sotto!