Secondo quanto riportato dall’Hollywood Reporter Sadie Stanley sarebbe entrata a far parte del cast del nuovo film del franchise di Karate Kid targato Sony Pictures.

The Wrap riporta poi che anche Ming-Na Wen (Mulan) farà parte del cast che comprende, inoltre, Ben Wang (American Born Chinese) sarà il protagonista del progetto. Nel cast troviamo anche Jackie Chan, Ralph Macchio e Joshua Jackson.

Jonathan Entwistle, noto per i drammi televisivi come I’m Not Okay With This e The End of the F***ing World, dirigerà il film.

La Sony aveva fissato la data di uscita del nuovo film al 7 giugno 2024, ma visti i tempi dilatati uno slittamento è decisamente probabile.

