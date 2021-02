LEGGI ANCHE – Karen Gillan si è accorciata i capelli in vista delle riprese di Thor: Love and Thunder

Secondo quanto rivelato da Deadline sarebbero ufficialmente entrati a far parte del cast di, il nuovo film Netflix diretto da(Molto incinta, Questi sono i 40).

La storia dell’opera si incentra su un gruppo di attori e di attrici che si ritrovano bloccati in una “bolla” all’interno di un hotel durante una pandemia e cercano di terminare le riprese di un film.

Apatow ha scritto la sceneggiatura del progetto insieme a Pam Brady. Il regista figurerà anche tra i produttori del film. Barry Mendel sarà invece il produttore esecutivo.

Tra i lavori diretto da Judd Apatow ricordiamo Questi sono i 40, Molto incinta, 40 anni vergine, Funny people, Un disastro di ragazza e il recentissimo Il re di Staten Island.

Prossimamente rivedremo Karen Gillan nei panni di Nebula in Thor: Love and Thunder ma anche il Guardiani della galassia Vol. 3 e in Gunpowder Milkshake.

Abbiamo invece visto negli scorsi mesi Pedro Pascal in nella serie targata Disney+ The Mandalorian e anche nel cinecomic DC Wonder Woman 1984.

Tra i lavori di Leslie Mann ricordiamo invece Motherless Brooklyn – I segreti di una città, Benvenuti a Marwen, Giù le mani dalle nostre figlie, The Comedian, Single ma non troppo, Come ti rovino le vacanze, Tutte contro lui, Bling Ring e Questi sono i 40.

