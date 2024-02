Si torna a parlare di compensi residuali, anche se questa volta in maniera più ironica grazie a Kate Hudson.

I compensi residuali dalle messe in onda e le percentuali di pagamenti dovuti alle figure professionali nel mondo del cinema e della televisione sono stati uno degli argomenti caldi e uno dei punti più importanti discussi durante lo sciopero SAG-AFTRA.

L’aneddoto di Kate Hudson in merito, però, è meno profondo di quello che ci si aspetta.

L’attrice infatti, ospite nel podcast del fratello Oliver Hudson, Sibling Revelry, ha ammesso di ricevere ancora una minuscola percentuale di soldi dalla sua breve apparizione in Mamma ho perso l’aereo – Mi sono smarrito a New York! – in cui interpretava bambina parte del coro a inizio film:

Continuo a ricevere i compensi residuali da quel film perché ho cantato nel coro. Quindi, ogni tanto, ricevo una busta con il compenso di 10 centesimi!

L’attrice ha portato il suo esempio chiedendo all’ospite della puntata – l’attore Joey Lawrence – se capitava anche a lui di ricevere compensi dalle sue apparizioni in spot pubblicitari quando era piccolo:

Capisco che intendi, capita anche a me. Ogni tanto ricevo qualcosa come due centesimi via posta… e mi dico che la busta con cui mi vengono recapitati costa più del mio compenso.

