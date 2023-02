Kathryn Newton vorrebbe vedere Cassie Lang con Nebula o Groot

Ant-Man and the Wasp: Quantumania

Intervistata da Fandango insieme al resto del cast di Ant-Man and the Wasp: Quantumania, la giovane attrice Kathryn Newton (che nel cinecomic Marvel veste i panni di Cassie, figlia di Scott Lang) ha parlato dei personaggi dell’UCM che le piacerebbe incontrare o che comunque vorrebbe vedere insieme alla sua Cassie.

Ecco la sua breve ma concisa risposta:

Mi piacerebbe incontrare Groot, non sarebbe bello? Oppure Nebula? Possono legare tra loro.

I Super Eroi Scott Lang (Paul Rudd) e Hope Van Dyne (Evangeline Lilly) tornano per continuare le loro avventure come Ant-Man e Wasp. Insieme ai genitori di Hope, Janet Van Dyne (Michelle Pfeiffer) e Hank Pym (Michael Douglas), e alla figlia di Scott Cassie Lang (Kathryn Newton), la famiglia si ritrova a esplorare il Regno Quantico, a interagire con nuove strane creature e a intraprendere un’avventura che li spingerà oltre i limiti di ciò che pensavano fosse possibile.

Diretto da Peyton Reed e prodotto da Kevin Feige, il nuovo film Marvel Studios Ant-Man and The Wasp: Quantumania, che dà il via alla Fase 5 del Marvel Cinematic Universe, è uscito il 15 febbraio nelle sale italiane, distribuito da The Walt Disney Company Italia.

