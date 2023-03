Keanu Reeves e Laurence Fishburne ricordano Lance Reddick sul red carpet di John Wick 4

Negli scorsi giorni, come sappiamo, ci ha lasciati Lance Reddick, attore che presto vedremo sul grande schermo in John Wick 4 al fianco di Keanu Reeves.

E proprio dal red carpet della premiere del film Reeves ha voluto spendere delle parole sul compianto collega:

Lance era una persona meravigliosa, un artista speciale, un uomo di grazia e dignità, e aveva una così grande passione per il suo mestiere. Avere avuto la possibilità di lavorare con lui per oltre 10 anni e in quattro film è qualcosa di molto speciale per me e detesto che non sia qui.