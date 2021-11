nuovamente nei panni di John Constantine? Negli ultimi tempi sono circolate voci riguardanti in sequel in lavorazione, ma mai nulla di così esaustivo.

Riguardo alla sua voglia di tornare nuovamente nei panni del personaggio lo stesso Reeves si è detto positivo all’idea in un’intervista ad Esquire:

Nella stessa intervista l’attore ha anche raccontato anche di quando andò al cinema a vedere il terzo film di John Wick:

Non sapevo se avrei avuto la possibilità di farne un altro in futuro, e volevo vedere se alla gente piaceva. È stato bello quando le persone hanno iniziato a ridere durante la lotta nella scena d’apertura. Andai con un amico. Una cosa tipo “Andiamo a vedere John Wick 3 prima che venga tolto”. Adori i film del franchise. Sono divertenti! Volevo stare con il pubblico perché non sapevo se poi ce ne sarebbe stato un altro. Volevo assorbirlo, vederlo sul grande schermo: questi film sono fatti per essere visti sul grande schermo.

A luglio, Keanu Reeves aveva espresso alcune perplessità circa un ipotetico seguito di Constantine spiegando:

Tutti volevamo farlo. Aveva fatto abbastanza soldi e perciò volevamo realizzare un film vietato ai minori in modo più responsabile. Con responsabile intendo che avremmo realizzato un film meno costoso rispetto all’originale che non pensavamo sarebbe stato vietato ai minori.

Abbiamo lavorato al sequel per un po’ e siamo tornati a parlarne di recente. È sempre stata una questione in sospeso per noi perché tutti amiamo il primo film e sappiamo che è diventato un film di culto per una cerchia di persone, perciò sarebbe bello realizzarlo. Io e Keanu ne abbiamo parlato un bel po’ in effetti. Sfortunatamente, non ricordo neanche di chi siano i diritti, ma con la storia degli universi condivisi, visto che Constantine è della Vertigo, che fa parte della DC, ci sono già dei piani. Con Constantine diversi e cose simili. Al momento non abbiamo la disponibilità del personaggio per un progetto cinematografico o televisivo, ed è una seccatura. Ci siamo informati tutti, ed è folle avere Keanu, che adorerebbe girare un altro Constantine, oltre a noi, e sentirci dire: “Uh, no, abbiamo altri piani”. Vedremo cosa succederà.