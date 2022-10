Kenneth Branagh sarà ancora Hercule Poirot in A Haunting in Venice, svelato il cast

Kenneth Branagh tornerà nuovamente nei panni di Hercule Poirot in A Haunting in Venice, seguito di Assassinio sull’Orient Express e Assassinio sul Nilo.

Prodotto da 20th Century Studios, il film avrà un cast ricchissimo proprio come i primi due film: Jamie Dornan, Tina Fey, Michelle Yeoh, Jude Hill, Kelly Reilly, al fianco di Emma Laird, Kyle Allen, Camille Cottin, Ali Khan e il nostro Riccardo Scamarcio.

Le riprese inizieranno il 31 ottobre, a Halloween: il film è ispirato a Hallowe’en Party, romanzo del 1969 intitolato in italiano La strage degli innocenti. Viene così descritto:

Durante i preparativi per allestire un party di Halloween, una ragazza di tredici anni, Joyce Reynolds, afferma di essere stata testimone di un omicidio avvenuto anni prima, e di aver compreso la reale natura di quanto osservato solo successivamente. Alla fine della serata viene ritrovata morta, affogata in un secchio d’acqua usato per uno dei giochi svoltisi durante la festa. Interpellato dalla scrittrice ed amica Ariadne Oliver, presente sul luogo del delitto, Hercule Poirot inizia ad indagare sul misterioso omicidio.

La sceneggiatura è stata scritta da Michael Green e viene definita dallo studio un “inquietante thriller soprannaturale”. La sinossi ufficiale è la seguente:

Ora in pensione, ritiratosi in un esilio auto-imposto nella città più glamour del mondo, Poirot partecipa controvoglia a una seduta in un palazzo decadente e infestato. Quando uno degli ospiti viene ucciso, il detective si ritrova in un mondo di ombre e segreti.