Kevin Bacon entra nel cast di Beverly Hills Cop 4!

È stato annunciato un nuovo ingresso nel cast di Beverly Hills Cop 4 (il cui titolo ufficiale sarà Beverly Hills Cop: Axel Foley): si tratta di Kevin Bacon, l’acclamato attore di Footloose, Tremors e Mystic River.

Non sono stati resi noti i dettagli della parte che Kevin Bacon andrà ad interpretare.

In Beverly Hills Cop 4 Eddie Murphy tornerà nei panni di Axel Foley. Paul Reiser e Bronson Pinchot torneranno rispettivamente a interpretare Jeffrey Friedman e Serge. Di recente abbiamo appreso che anche Taylour Paige e Joseph Gordon-Levitt

Beverly Hills Cop 4, ricordiamo, non sarà prodotto dalla Paramount e non uscirà al cinema visto che il marchio è passato a Netflix che collaborerà con lo storico produttore della saga, Jerry Bruckheimer, per questa pellicola destinata alla distribuzione in streaming.

FONTE: Deadline