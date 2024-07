Nel 1984, Kevin Bacon ed Eddie Murphy regalavano alla Paramount i successi di Footloose e del primo Beverly Hills Cop, due fra le pellicole più leggendarie degli anni ottanta.

In modo molto curioso, il destino professionale di queste due star non si è mai però concretamente intrecciato tramite la condivisione fisica di un set fino a Beverly Hills Cop 4 (Un piedipiatti a Beverly Hills: Axel F), dove Eddie Murphy riprende i panni del suo iconico personaggio e Kevin Bacon quelli del villain della vicenda.

Intervistato da People, proprio Kevin Bacon ha potuto riflettere circa questa esperienza lavorativa ammettendo che collaborare con Eddie Murphy è stato come un desiderio che si è finalmente avverato.

Lavorare con lui è una cosa da lista dei desideri. È uno dei nostri più grandi divi del cinema di sempre. I nostri percorsi non si sono mai incrociati negli anni ’80. Non abbiamo mai lavorato insieme. Non ricordo nemmeno di averlo incontrato, sono sicuro che probabilmente ci saremo incontrati in qualche occasione, ma non ricordo.