Ospite del podcast Podcrushed (via Insider), Kevin Bacon ha raccontato di aver fatto il provino per Footloose senza sapere che fosse un film sulla danza. Nel cult uscito nel 1984, l’attore interpreta il protagonista, un teenager che si trasferisce in una piccola città dove vige il divieto di balli e musica rock. Ecco le sue parole:

Quando ho fatto il “film sulla danza”, non ero un ballerino, non avevo una formazione da ballerino. Se devo essere sincero, non avevo nemmeno capito che si trattava di un film sulla danza. Pensavo che fosse solo un film e poi, quando indicavano che si ballava, mi davo da fare. Mi hanno parlato di un coreografo, ma io ho detto: “Non ce n’è bisogno, posso fare da solo, non è un problema. Basta che mettiate la musica e io mi metterò a saltellare in giro“. Quindi non ero assolutamente allenato.

Grazie a Footloose, Bacon è diventato un volto noto al grande pubblico, eppure all’epoca l’attore aveva rifiutato la fama ottenuta, in quanto andava in contrasto con i suoi obiettivi di carriera:

Quando sono diventato una pop star, l’ultima cosa che volevo essere era una pop star. Ero già passato al desiderio di essere come Dustin Hoffman o Meryl [Streep] o John Cazale o De Niro. Volevo lavorare con Scorsese. Volevo fare Cechov, capite che intendo? Ero così preso da quella che era la mia idea di [essere un] attore serio, e all’improvviso mi è stata data questa cosa che non era assolutamente ciò che volevo. Ero molto, molto a disagio con i servizi fotografici, le riviste e tutte queste cose che sognavo da bambino. Tutto ciò che avevo sognato mi procurava un’enorme quantità di dubbi su me stesso e tanta ansia.

Cosa ne pensate delle parole di Kevin Bacon su Footloose? Lasciate un commento!

FONTE: Insider

Classifiche consigliate