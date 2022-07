Kevin Bacon vuole unirsi al Marvel Cinematic Universe

Le uniche incursioni di Kevin Bacon nel Marvel Cinematic Universe ci sono state come forma di citazione nel primo Guardiani della Galassia in cui viene tirato in ballo da Peter Quill e dalla sua ossessione per Footloose.

Prima di ciò, l’attore aveva avuto a che fare col mondo Marvel interpretando Klaus Schmidt / Sebastian Shaw in X-Men: L’inizio, la pellicola della 20Th Century Fox diretta da Matthew Vaughn.

Durante gli impegni stampa per They/Them, la star ha svelato che amerebbe entrare a far parte del Marvel Cinematic Universe. Mentre ragionava sulle somiglianze fra il suo personaggio e quello in X-Men ha difatti detto:

Sono stato da un lato dell’universo Marvel. Posso ancora avere un’opportunità di andare dall’altra parte? È un multiverso, no? Amo questa roba.

Cosa ne pensate? Vi piacerebbe vedere Kevin Bacon nel Marvel Cinematic Universe? Se siete iscritti a BadTaste+ potete dire la vostra nello spazio dei commenti qua sotto!

FONTE: Inverse