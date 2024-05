In vista della presentazione di Horizon a Cannes, Kevin Costner ha discusso del progetto insieme a Deadline commentando anche la questione del forte investimento personale che ha allocato per autofinanziarsi i film che andranno a comporre quest’epico affresco western (e di cui due già materialmente girati).

Parlando del capitale che ha personalmente portato al progetto e di come questa mossa si andrà a riflettere sul futuro dei suoi 7 figli spiega:

Posso farlo. I miei figli potrebbero non avere i 10 acri della proprietà sul lungomare di Santa Barbara… Ma avranno case, avranno il mio lascito e la ricchezza che ne deriverà tramite la mia proprietà fondiaria. Possono costruirsi le proprie vite. Ma non lascerò che nulla mi trattenga […] I miei figli sono stati così chiari al riguardo. Mi hanno detto “Papà, fai quello che vuoi fare. Non abbiamo bisogno di tutte queste cose. Ci siamo divertiti con tutte queste cose, ma non ne abbiamo bisogno”. Non vogliono solo vedermi lavorare fino alla morte. Sento di aver fatto un film per la gente, punto. Questo non è un film per me. Ho sentito che era arrivato il mio momento nella mia carriera per raccontare una storia. Questa è la storia che ho scelto di raccontare. È il mio turno.

Il film viene definito “un progetto monumentale sui costi, in termini di guerra e violenza, della costruzione e dell’espansione degli Stati Uniti d’America”.

Il Capitolo 1 di quello che è stato definito dallo studio un “evento cinematografico” arriverà al cinema il 28 giugno 2024, mentre il Capitolo 2 il 16 agosto 2024.

L’imponente cast di Horizon comprende, oltre a Costner, Jena Malone (Contact), Sienna Miller (American Sniper), Sam Worthington (Avatar), Abbey Lee (Mad Max: Fury Road), Giovanni Ribisi (Ted), Will Patton (Armageddon), Kathleen Quinlan (Apollo 13), Luke Wilson (Vacancy), Isabelle Fuhrman (Orphan), Thomas Haden Church (Sideways), Jamie Campbell Bower (Stranger Things), Alejandro Edda (Narcos: Mexico), Tanka Means (Killers of the Flower Moon), Michael Rooker (Guardians of the Galaxy), Ella Hunt (Dickinson), Jeff Fahey (Wyatt Earp), Tom Payne (The Walking Dead).

Cosa ne pensate? Fatecelo sapere con un commento qui sotto oppure, se preferite, sui nostri canali social.

Seguiteci su TikTok!

Cosa ne pensate? Se siete iscritti a BadTaste+ potete dire la vostra qua sotto!

Seguiteci su TikTok!

FONTE: Deadline

Classifiche consigliate