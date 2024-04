In occasione di un’intervista con Comicbook, Kevin Durand è tornato a parlare del ruolo di Blob in X-Men le origini: Wolverine, spiegando come inizialmente sarebbe dovuto apparire anche in Wolverine – L’immortale:

Ricordo che quando stavamo girando le scene in Wolverine [Le origini], [il regista] continuava a ripetermi: “Avrai un film tutto tuo alla fine” e voleva farmi tornare nel Wolverine successivo. Blob doveva essere un lottatore di sumo in Giappone quando Wolverine andava a Tokyo, ma non è mai andata in porto.

Ha poi aggiunto, sul potenziale futuro: “Ci sto, ci sto sempre“.

La prossima apparizione di Logan, ricordiamo, sarà in Deadpool & Wolverine, nei cinema dal 24 luglio.

