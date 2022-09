Kevin Feige allude al futuro di Scarlet Witch, Elizabeth Olsen spera in una redenzione

Variety ha dedicato un lungo speciale a Elizabeth Olsen, il volto di Wada Maximoff alias Scarlet Witch nell’Universo Marvel. All’interno del pezzo si parla del futuro del personaggio dopo quando accaduto in Doctor Strange nel multiverso della follia.

“C’è ancora così tanto da esplorare” ha commentato Kevin Feige. “Non abbiamo ancora toccato molte delle storie chiave raccontate dei fumetti“.

Ha poi aggiunto, sul destino del personaggio:

Non credo che la si sia vista sotto le macerie, no? Ho visto una torre che cadeva e del bagliore rosso. Non so cosa significhi.