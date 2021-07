Doctor Strange in the Multiverse of Madness

In una recente intervista con Rotten Tomatoes ha parlato dell’emozione legata alla possibilità di portare la magia nell’Universo Cinematografico grazie a Doctor Strange e a Scarlet Witch, che saranno protagonisti di

Ecco le parole del presidente dei Marvel Studios:

La stregoneria soprannaturale di Doctor Strange – vista non solo nel suo film ma anche in Infinity War e Endgame — e la spiegazione dei poteri che avevamo visto usare da Wanda nel corso dei film, che ora sono legati alla stregoneria e alla magia [con WandaVision], sono aspetti presi direttamente dai fumetti. Sono sempre stati lì. È bello avere la possibilità di trovare modi per inserirne ancora di più nell’UCM.

Intitolato Doctor Strange in the Multiverse of Madness, il sequel del film di Scott Derrickson è stato annunciato a luglio 2019 durante il lungo panel al Comic-Con di San Diego e sarebbe dovuto arrivare al cinema il 5 novembre 2021 prima di essere rimandato al 25 marzo 2022. Le riprese si sono tenute anche in Norvegia oltre che ai Longcross Studios di Londra. Il film è diretto da Sam Raimi e dovrebbe essere il primo cinecomic dell’UCM a tinte horror. Trovate tutte le informazioni nella nostra scheda del lungometraggio.

Trovate tutte le informazioni su Loki, la nuova serie targata Marvel Studios, nella nostra scheda.

Vi ricordiamo che ogni giovedì, a partire dalle ore 17, parleremo della nuova puntata di Loki in una live ricca di spoiler e congetture varie ed eventuali ospitata sul nostro canale Twitch!

Cosa ne pensate? Diteci la vostra nei commenti qua sotto!