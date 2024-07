Nel corso di un’intervista per EW, Hugh Jackman, Ryan Reynolds, il regista Shawn Levy e il presidente dei Marvel Studios Kevin Feige hanno parlato di Deadpool & Wolverine, che sarà nei cinema italiani il 24 luglio.

I quattro hanno raccontato alcuni aneddoti sulla lavorazione, ricordando anche alcuni episodi legati al passo.

Il “no” detto inizialmente a Hugh Jackman

Kevin Feige ha raccontato di come per il primo film di X-Men la scelta di Hugh Jackman (chiamato a sostituire un altro attore all’ultimo secondo) non convinceva la produzione.

“Lauren [Donner, la produttrice che all’epoca era il suo capo] era molto entusiasta per questo tizio australiano, ma all’inizio era stato respinto. Uno dei motivi, se ricordo bene, era il fatto che fosse troppo alto” ha raccontato.

Jackman lasciò quel provino sconfitto, credendo che non avrebbe ottenuto la parte. Piuttosto che portarlo direttamente all’aeroporto di Toronto, Feige lo invitò a cena con lo sceneggiatore. “Non lo volevo spedire fuori al freddo!“.

Hugh Jackman ha così ricordato:

Gli dissi: “Kevin, sappiamo tutti che non avrò la parte. Non devi portarmi a cena“. Ma no, rimase con me, mangiammo una bistecca e poi andammo all’aeroporto. Non lo dimenticherò mai. Fu così gentile da parte sua, credevo che non l’avrei più rivisto.

Le idee scartate per Deadpool 3

Prima che Deadpool 3 diventasse Deadpool & Wolverine, Ryan Reynolds aveva riflettuto molto su come sarebbe dovuto essere il terzo film. Una versione del film era una sorta di “Rashomon [di Akira Kurosawa] con questi tre punti di vista“. Un’altra era un film indipendente in stile Sundance a basso budget: “Era veramente un film da 5-6 milioni di dollari, senza effetti speciali” ha raccontato Reynolds. “Un viaggio in auto pieno di dialoghi con me e Dopinder [Karan Soni] e alcune delle cose raccolte e viste durante il viaggio. Non doveva essere un film evento. Se il nostro obiettivo era raggiungere il punto C, ci saremmo fermati al punto B. Era un’idea così bizzarra, ma mi piaceva“.

L’arrivo degli X-Men

Sono passati diversi anni da quando i Marvel Studios hanno annunciato l’arrivo degli X-Men nell’Universo Cinematografico Marvel, eppure al momento sono stati fatti solo piccoli passi. Patrick Stewart è apparso nei panni di Xavier in Doctor Strange nel multiverso della follia, la parola “mutante” è stata menzionata prima in Ms. Marvel poi in Black Panther: Wakanda Forever, mentre in The Marvels è tornato Kelsey Grammer nei panni di Bestia.

Deadpool & Wolverine farà i passi più grandi in assoluto in questo senso, visto che conterrà numerosi personaggi apparsi nei film degli X-Men come Sabretooth, Pyro, Toad e Lady Deathstrike, come hanno già confermato i materiali promozionali ufficiali.

“L’idea di avere, tutti questi anni dopo, un mondo con Wolverine [di Jackman], Deadpool e tutti quegli X-Men sotto lo stesso tetto è un’esperienza meravigliosa dopo un quarto di secolo” ha commentato Feige. Quanto al futuro degli X-Men nell’Universo Marvel e alla possibilità che per Deadpool e Wolverine non sia finita dopo questo film, Feige ha preferito non sbilanciarsi, ma si è limitato a dire che “tutto inizierà il 26 luglio [il 24 luglio in Italia], con l’uscita di Deadpool & Wolverine“.

Troppi supereroi?

Quando gli è stato chiesto se Deadpool & Wolverine aiuterà a curare “la crisi dei supereroi“, Shawn Levy ha ammesso che la “Marvel ha avuto dei bassi“, ma che “la gente dichiara la morte del genere dei supereroi fin troppo in fretta. Non mi bevo la storia della stanchezza“.

Ha infine paragonato Deadpool & Wolverine ai primi film Marvel in cui “quello che c’è in gioco per i personaggi è più importante di quello che c’è in gioco per l’universo Marvel globale“.

Deadpool & Wolverine arriverà al cinema in Italia il 24 luglio, noi di Badtaste.it lo vedremo in anteprima a mezzanotte al Cinema Arcadia di Melzo. Trovate tutte le informazioni sul cinecomic dei Marvel Studios nella nostra scheda.

Cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti e seguiteci su TikTok!

Approfondimenti sui Marvel Studios

Classifiche consigliate