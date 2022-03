In occasione di un discorso per la consegna di una stella sulla Walk of Fame di Hollywood, Kevin Feige ha dispensato grandi parole nei confronti di, che a maggio sarà nei cinema in

Il presidente dei Marvel Studios lo ha ringraziato per aver prestato così bene il volto a Stephen Strange:

Benedict ha trasformato questo personaggio in un’icona, apparendo storicamente in tre dei film di maggiore successo di tutti i tempi, è stato un bel viaggio. Ricordo il nostro primo incontro generale, volevamo proporgli questo personaggio grandioso e prima che ancora iniziassimo a parlare ci disse: “Allora, ditemi di Doctor Strange“, perché tu sapevi. Sapevi cosa sarebbe potuto diventare perché ci hai sempre visto del potenziale straordinario. Alla luce di questo sei diventato l’ancora dell’Universo Cinematografico Marvel e l’unico attore capace di guidarci attraverso la follia del Multiverso.

Ha poi concluso:

Ti ringrazio per i tuoi straordinari contributi all’industria e all’UCM, da Shakespeare a Roddenberry, da Baker Street 221B a Bleeker Street 177A, ti sei assicurato un posto ben meritato nella storia con questa stella.

Il nuovo film di Doctor Strange prodotto da Kevin Feige con Benedict Cumberbatch approderà al cinema il 4 maggio. Trovate tutto quello che c’è da sapere sul lungometraggio diretto da Sam Raimi nella nostra scheda del film.

