In una recente intervista per Empire (via The Direct ), il presidente dei Marvel Studiosha messo in guardia i fan sulle aspettative eccessive per

Ecco il monito del produttore:

Le voci di corridoio sono divertenti, perché molte sono vere, ma altre sono false. Il pericolo è quando si finisce intrappolati nel gioco delle aspettative quando si vuole che la gente si emozioni per il film che vede, e non delusa per un film che non vede.

Spider-Man: No Way Home sarà a dicembre al cinema.

Le riprese si sono svolte tra Atlanta, New York, Los Angeles e l’Islanda. Benedict Cumberbatch tornerà a interpretare Doctor Strange prima in Spider-Man e poi si dedicherà al film di Sam Raimi. Jamie Foxx tornerà a interpretare Electro anche se questa volta sarà diverso rispetto a The Amazing Spider-Man 2, come preannunciato dall’attore. Nel cast, oltre a Tom Holland, anche Zendaya, Jacob Batalon, Tony Revolori, Marisa Tomei.

Kevin Feige – presidente dei Marvel Studios – ricoprirà nuovamente il ruolo di produttore del film con protagonista Tom Holland, mentre Jon Watts tornerà alla regia. Amy Pascal affiancherà Feige come produttrice attraverso la sua Pascal Pictures.

Questa la sinossi ufficiale: