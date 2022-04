Amo il cinema. Amo tutti voi e vi ringrazio, grazie per averci accompagnato nei giorni più bui. Tre anni fa Endgame arrivava al cinema e andava molto bene al box-office. Parliamo proprio di questo, ci sono stati dei giorni in cui ci siamo chiesti: “Vivremo mai più qualcosa di simile?” E grazie a voi Black Widow, Shang-Chi e altri film lo hanno fatto. Facciamo film per il grande schermo e per il grande pubblico.

dei Marvel Studios è tornato sul palco della CinemaCon a tre anni dal successo straordinario di, e ha ricordato agli esercenti il grandissimo successo del film Marvel:

Feige ha spiegato poi che terminato l’incontro alla CinemaCon sarebbe tornato al primo raduno creativo con il team dei Marvel Studios dopo tre anni. In esso, si decideranno i prossimi 10 anni dell’Universo Cinematografico Marvel:

Saranno 10 anni giganteschi, e saranno pensati per i vostri cinema. So che siamo tornati, abbiamo fatto Spider-Man!

Ricordiamo che dopo Doctor Strange nel multiverso della follia, sono attesi film come Black Panther: Wakanda Forever, Ant-Man & the Wasp: Quantumania, The Marvels, Blade, e in parallelo serie come Ms. Marvel, She-Hulk, Secret Invasion, Echo, Ironheart, Iron Wars, le stagioni 2 di What if…? e Loki.

Cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti!

Fonte: Collider