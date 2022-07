Kevin Feige commenta il desiderio di Ryan Gosling d’interpretare Ghost Rider e trolla Oppenheimer

Kevin Feige troverebbe molto volentieri un posto per Ryan Gosling nel Marvel Cinematic Universe. Facciamo un passo indietro. Una decina di giorni fa, durante la promozione stampa di The Gray Man (LEGGI LA RECENSIONE), Ryan Gosling, nel corso di un’intervista con Josh Horowitz, aveva smentito il suo coinvolgimento nel mondo Marvel nei panni di Nova ammettendo però che c’è un personaggio che gradirebbe interpretare nel franchise: Ghost Rider. Il personaggio, ricordiamo, è stato portato al cinema prima da Nicolas Cage e poi da Gabriel Luna nella serie televisiva Agents of S.H.I.E.L.D.

Ed è sempre ai microfoni di MTV e di Josh Horowitz che Kevin Feige ha potuto dire due parole sulla dichiarazione d’amore a Ghost Rider e al mondo Marvel fatta da Ryan Gosling. Il boss dei Marvel Studios ha, naturalmente, solo parole di stima nei confronti dell’attore di cui dice:

Ryan è straordinario. Amerei trovargli un posto nel Marvel Cinematic Universe. Si veste da Ken su Venice Beach e si becca più menzioni stampa lui di un altro film gigantesco in uscita lo stesso fine settimana (del film di Barbie, ndr.). È fantastico.

La pellicola alla quale fa riferimento Kevin Feige è il nuovo film di Christopher Nolan, Oppenheimer, che negli Stati Uniti uscirà in contemporanea al film di Barbie con Margot Robbie e Ryan Gosling. Online, le due pellicole sono protagoniste da settimane di una divertente sfida a suon di meme. Di recente vi abbiamo fatto vedere un divertente mash-up poster fra le due pellicole.

Cosa ne dite delle parole di Kevin Feige su Ryan Gosling? Anche a voi piacerebbe vedere l’attore entrare a far parte del Marvel Cinematic Universe? Se siete iscritti a BadTaste+ potete dire la vostra nello spazio dei commenti qua sotto!

Fonte: MTV via Twitter