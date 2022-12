Kevin Feige scherza sul passaggio di James Gunn alla DC Comics

Quando la pratica Guardiani della Galassia 3 sarà archiviata a maggio, per James Gunn arriverà il momento di salutare Kevin Feige e il team dei Marvel Studios e di dedicarsi completamente al nuovo incarico di guida, insieme al produttore Peter Safran, dei DC Studios presso la Warner Bros.

Durante il Comic-Con di San Paolo, Kevin Feige ha potuto commentare la questione facendo una battuta e fingendo di non sapere precisamente quali saranno i prossimi impegni di James Gunn.

Questa la dichiarazione del boss dei Marvel Studios:

James Gunn ha da poco diffuso lo speciale delle feste di Guardiani della Galassia e, ora, sta terminando la sua Trilogia di Guardiani della Galassia e poi so che ha del lavoro da fare altrove, anche se non so dove di preciso.

Qualche settimana fa, dopo che era stato reso noto il nuovo incarico di James Gunn in senso alla Warner, il regista aveva ammesso, su Twitter, che Kevin Feige è stata la prima persona che ha contattato dopo aver siglato l’accordo per la guida dei DC Studios. In un Tweet aveva scritto:

Non solo amo Kevin, ma è stata anche la prima persona che ho sentito dopo aver concluso l’accordo con la DC (la seconda è stata John Cena). Contrariamente a ciò che si pensa, un dollaro in meno nelle casse della Marvel non è un dollaro in più in quelle della DC. DC e Marvel condividono il comune obiettivo di mantenere viva e attiva l’esperienza in sala.

