Kevin Feige scherza sull’arrivo degli X-Men nel Marvel Cinematic Universe

Da quando Kevin Feige e i Marvel Studios hanno riottenuto i diritti di sfruttamento degli X-Men e dei Fantastici 4 dopo l’acquisizione della 20Th Century Fox da parte della Disney la domanda “Quando vedremo Wolverine and co. nel Marvel Cinematic Universe?” si presenta a cadenza quasi quotidiana fra i vari desiderata del fandom.

Una domanda alla quale i Marvel Studios si guardano bene dal rispondere. Proprio per questa ragione, quando Comic Book, durante il Comic-Con, ha chiesto a Kevin Feige se dovremo attendere fino alla Fase 10, cioè la Fase X, dell’UCM per assistere al debutto degli X-Men, il boss dello studio ha fornito una lettura ovviamente ironica della faccenda:

Poi, parlando della lezione imparata dall’ultimo blocco di film e serie TV realizzate dalla Marvel, Kevin Feige dice:

Impariamo qualcosa da ogni progetto che facciamo ma mentre lo stavamo preparando, anche tre anni fa mentre stavamo delineando i contorni della Fase 4 che non avevamo comunque definito completamente, abbiamo realizzato che è molto differente dalle Fasi 1, 2 e 3. Ci sono più progetti in un quantitativo minore di anni e non ci pareva sensato culminare tutto ogni dieci mesi con un film degli Avengers. Ciascuno di questi film è diventato alquanto importante parlando nei termini dei cosiddetti eventi crossover. L’esperienza avuta con Infinity War ed Endgame è stata quella del completamento di una saga cosa che abbiamo voluto comunicare anche oggi (durante il panel al Comic Con di sabato 23 luglio, ndr.) tenendoci da parte questi due Avengers.