Doctor Strange in the Multiverse of Madness

non è la prima collaborazione fra Kevin Feige e Sam Raimi. Quando il regista lavorava al primo Spider-Man per la Sony, Kevin Feige era già un collaboratore del produttore Avi Arad. Poi, col passare del tempo, il buon Kevin Feige ha decisamente fatto carriera tanto da finire per diventare una delle figure più importanti della Hollywood di oggi.

In una chiacchierata fatta con Rotten Tomatoes, il boss dei Marvel Studios ha parlato anche di questa “seconda volta” con Sam Raimi.

Ecco le parole di Kevin Feige in merito:

Ho già parlato di come, qua ai Marvel Studios, si lavori sempre dal punto di vista del pubblico: come possiamo far sì che le persone si sentano in un modo, come possiamo evocare una data emozione? È una cosa che penso di aver imparato osservando proprio Sam Raimi sul set degli Spider-Man, dove ho avuto la fortuna di lavorare visto che ero impiegato dal vecchio capo dei Marvel Studios, Avi Arad. Stavo lì e osservavo: Avi, la produttrice Laura Ziskin, Amy Pascal, che era a capo della Sony al tempo e, in particolare, Sam Raimi che ha “messo insieme” tutte queste pellicole. Ora mi trovo in questa posizione ai Marvel Studios ed è la proverbiale quadratura del cerchio, con Sam che torna a lavorare con noi per Doctor Strange che, come l’Uomo Ragno, è stato co-creato da Steve Ditko ed è anche uno dei suoi personaggi preferiti È davvero molto emozionante osservare di nuovo Sam al lavoro, osservarlo mentre mette il suo marchio su Doctor Strange. Chi sa cosa significhi, può essere lecitamente emozionato. E per chi è all’oscuro della cosa, beh, non vedo l’ora che possano vedere il film, resteranno sconvolti. Si chiederanno “Che altro ha fatto questo regista?” e andranno a scavare nella sua filmografia che è una delle migliori di sempre.

ntitolato Doctor Strange in the Multiverse of Madness, il sequel del film di Scott Derrickson è stato annunciato a luglio 2019 durante il lungo panel al Comic-Con di San Diego e sarebbe dovuto arrivare al cinema il 5 novembre 2021 prima di essere rimandato al 25 marzo 2022. Le riprese si sono tenute anche in Norvegia oltre che ai Longcross Studios di Londra. Il film è diretto da Sam Raimi e dovrebbe essere il primo cinecomic dell’UCM a tinte horror. Trovate tutte le informazioni nella nostra scheda del lungometraggio.

