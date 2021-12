Prima dell’acquisizione della 20Th Century Fox da parte della Disney, i Marvel Studios di Kevin Feige potevano “limitarsi” a guardare le avventure cinematografiche degli X-Men, una cavalcata cominciata di successo, nonostante gli alti e i bassi, cominciata nel 2000 e proseguita, spin-off compresi, fino al 2019, e quelle dei Fantastici 4 che, contrariamente alla precedente saga citata, hanno avuto solo dei bassi.

Poi però, quando la fusione delle due compagnie è diventata effettiva, tutto è cambiato. Quelli che prima erano degli importantissimi personaggi della Casa delle Idee in mano a un’azienda concorrente sono, come si suol dire, tornati all’ovile

In un’intervista rilasciata a margine della promozione stampa di Spider-Man: No Way Home (la trovate su YouTube), Kevin Feige ha parlato dell’inserimento degli X-Men e dei Fantastici 4 nell’Universo Cinematografico della Marvel in relazione, anche, all’eventuale rapporto che questi potrebbero avere con la gestione del Multiverso.

Sai, la prima volta che abbiamo menzionato questa cosa, o meglio, è stata l’Antico a farlo nel primo Doctor Strange quando sta parlando con Stephen Strange in quel viaggione mentale abbastanza sconvolgente… Nei fumetti è sempre stato uno degli strumenti di narrazione più potenti fra quelli a disposizione. Ma è uno strumento che devi maneggiare con cautela perché può effettivamente diventare travolgente, ma ora, con una storia di venti film alle spalle, ci sono abbastanza personaggi da poter iniziare a giocare con più tranquillità con questo espediente. È stato menzionato, in Spider-Man: Far From Home, come parte dello stratagemma di Mysterio. Penso che i giochi che sono stati aggiunti al nostro box dei giocattoli con l’acquisizione della 20Th Century Fox siano stati incrementati, ma non sono andati a cambiare i nostri piani circa il quando volevamo introdurre il concetto di multiverso.

