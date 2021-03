Nel corso di un’intervista per Entertainment Weekly ha parlato della possibilità di portare i Giovani Vendicatori nell’Universo Cinematografico Marvel.

Con Wiccan e Speed introdotti in WandaVision, Kate Bishop all’orizzonte nella serie Hawkeye, la domanda è lecita.

Il presidente dei Marvel Studios ha innanzitutto confermato che i fumetti sono sempre fonte di ispirazione:

In qualità di fan dei fumetti, qualunque cosa sia in quelle storie per noi è fonte di ispirazione e un punto di riferimento. Su come certe cose finiscano per avvenire è sempre legato al nostro desiderio di sovvertire le aspettative, che è una parte importante del divertimento.