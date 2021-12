È da tempo che si parla della possibilità chedebutti nell’Universo Cinematografico Marvel. Durante la promozione di Comicbook ha chiesto al presidente dei Marvel Studios Kevin Feige se Nova debutterà prima in un film tutto suo, in un altro film “di gruppo” o in una serie Disney+.

Ecco la sua risposta:

Bella domanda. Sai… Black Panther è un ottimo esempio. Abbiamo sempre lavorato a un film in solitaria su Black Panther, al mondo del Wakanda, poi è arrivata l’occasione di inserirlo in Civil War, perciò tutto può variare.

Kevin Feige, ricordiamo, lo aveva definito un paio d’anni fa uno dei personaggi con un “potenziale immediato”:

Diciamo che Nova è…sul nostro tabellone con tutti i personaggi dal potenziale immediato. Questo grazie al legame con l’universo dei Guardiani e perché i fumetti sono una grossa fonte di ispirazione a più riprese. E comunque è vero, era in una delle prime stesure di Guardiani della Galassia.

Ricordiamo che gli sceneggiatori Christopher Markus e Stephen McFeely avevano svelato che Nova era stato preso in considerazione per essere introdotto in Avengers: Infinity War o Avengers: Endgame, prima che la produzione cambiasse idea.

Secondo voi un progetto Nova targato Marvel Studios è più adatto a un debutto su Disney+ o sul grande schermo? Diteci cosa ne pensate nei commenti!