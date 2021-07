Leggi anche: David Dastmalchian vorrebbe prendere parte ad altri potenziali cinecomic

debutterà mai nell’Universo Cinematografico Marvel? È quello cheha lasciato intendere nel corso dell’ultimo episodio del podcast FatMan Beyond

Sembra infatti che la Marvel abbia dei piani per il personaggio alias di Jack Russell creato da Gerry Conway (testi) e Mike Ploog (disegni) nel febbraio del 1972. Come svelato durante il podcast, a Kevin Smith fu vietato l’uso del personaggio per la sua serie su Howard il papero mai decollata:

Stavo già cominciando a costruirmi la mia stagione, nell’episodio 5 volevo Licantropus. […] Così andai da Jeph [Loeb, fumettista e produttore televisivo] per dirglielo e lui rispose: “Non puoi usare Licantropus“, gli chiesi il perché e mi disse che ci stava lavorando la divisione cinematografica della Marvel.

Per il momento non è ancora chiaro in quale progetto sia destinato ad apparire Licantropus, anche se va detto che la serie su Moon Knight potrebbe risultare particolarmente calzante.

Ricordiamo che come riportato da Deadline la Lionsgate ha acquisito i diritti di Clerks III, prossimo film di Kevin Smith le cui riprese avranno ufficialmente inizio il mese prossimo.

Smith dirigerà il film su una sua stessa sceneggiatura. Il progetto si trova attualmente in fase di pre-produzione in New Jersey.