In occasione del SXSW qualche giorno fa,ha risposto a una domanda su un personaggio che interpreterebbe volentieri in un cinecomic, e l’attore ha risposto facendo riferimento a un noto cattivo della serie anni ’60 dedicata a Batman, Egghead.

Durante il suo podcast Kevin Smith ha commentato la notizia facendo altre proposte:

Se non interpretasse Egghead, anche se ora sarebbe difficile immaginarselo come un altro personaggio, quale cattivo potrebbe essere interpretato da Nicolas Cage? Hugo Strange sarebbe bellissimo, ma anche Man-Bat… e Scarface, caz*o! Ve lo immaginate come Scarface e il Ventriloquo? Reso addirittura come marionetta? Sarebbe fantastico, cazz*o. […] Una cosa del genere si potrebbe fare in un film di Matt Reeves, no? Alla fine parliamo di un tizio che usa una marionetta.

Ecco il video con il podcast del regista e attore:

Prossimamente vedremo Cage in The Unbearable Weight of Massive Talent, pellicola scritta da Kevin Etten e Tom Gormican che approderà nelle sale degli Stati Uniti il 22 aprile 2022.

